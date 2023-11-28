США никогда не отправили бы своих солдат в наступление, подобное тому, в которое пошли ВСУ летом, не имея превосходства в авиации.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, его слова передает ERR.

Так Ходжес прокомментировал критику отдельных комментаторов в адрес действий ВСУ.

"Сами бы мы никогда не отправили американских солдат в такое наступление, если бы сначала не обеспечили полное превосходство в воздухе и не направили огромное количество техники, инженерных танков и тому подобного", – сказал Ходжес.

Также отметил, что помощи США "пока хватило только для обеспечения выживания Украины".

Между тем в январе Ходжес уверенно заявлял, что Украина освободит Крым к концу августа.

"Конечно, время на стороне Украины. У них нет проблем с персоналом, и ситуация с логистикой улучшается с каждой неделей. Ни один русский солдат не хочет быть там, и санкции работают. Украина освободит Крым к концу августа", - утверждал он.

Правда, недавно он признал, что ошибся в расчётах. В том, что его прогноз не оправдался Ходжес обвинил страны Запада, которые долго медлили с передачей Украине дальнобойных ракет.