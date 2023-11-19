Командир роты 47-й штурмовой бригады, которая шла в авангарде наступления ВСУ на юге этим летом, раскрыл интересные детали подготовки к этим боям.

Из его рассказа можно сделать вывод, что основной ставкой командования было само использование Украиной БМП "Брэдли" и танков "Леопард". Считалось, что россияне отступят при виде этой техники.

Интервью с военным опубликовало издание "Цензор.Нет".

Комроты Николай Мельник с позывным "Фриц" рассказал, что подготовка 47-й бригады была "чрезмерно долгой" из-за того, что у командования все время менялись планы.

"Сначала это был, как я помню, разведбат. Затем это стал штурмовой полк, позже – механизированная бригада. Тактика штурмового полка и механизированной бригады совершенно разная. Поэтому людей пришлось переучивать", - сказал военный.

По его словам, из-за такой подготовки многие перегорали.

При этом он отмечает, что при тренировках на "Брэдли" в Германии американцы не экономили на топливе и давали осваивать БМП сколько нужно. На полигонах скопировали украинские ландшафты, включая укрепления "зубы дракона".

"Единственное, что не было предусмотрено, - это заминированные посадки", - сообщил Фриц.

То есть "Брэдли" рассматривался как один из основных инструментов взлома российской обороны в Запорожской области. Однако сам Мельник признает, что это было ошибкой командования.

"Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" – и убегает. Все. "Пацаны, да вы их там размотаете!" Но ведь на "Брэдли" нет активной защиты! "А ты не ссы! Оно и так хорошее". А танкисты ни разу не стреляли из "Леопарда"! "Да ты не ссы, они работали на Т-72!" - передает суть своих диалогов с командирами военный.

"Фриц" говорит, что на юг Запорожской области их передислоцировали в середине мая и поставили задачу готовиться к штурму российских позиций. В первый день наступления в начале июня стояла задача взять Работино (на деле же это произошло в конце августа).

Говоря о том, почему наступление забуксовало, Мельник объяснил, что у россиян были ПТУРы "в каждой посадке", и противник знал пути выдвижения украинских механизированных колонн.

"И по этим путям летело все: и 152-е, 120-е, и "Грады", - рассказал военный.

В первые дни наступления ему оторвало ногу, и "Фриц" до сих пор находится на лечении.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что в 47-й бригаде "Магура", которая была главной ударной силой ВСУ в начале контрнаступления на юге, сменилось командование.

Известно, что в начале июня "Магура" первой атаковала российские позиции в районе Работино, но понесла существенные потери в людях и технике в первые же дни контрнаступления, не добившись прорыва российской линии обороны.