Издание Politico пишет о том, что демократы в Сенате США хотят через неделю проголосовать за помощь Украине.

Организатором выступает лидер демократического большинства Чак Шумер. В пакет войдет и помощь Израилю.

При этом республиканцы в Сенате "добиваются внесения изменений в политику пограничной безопасности в рамках любого дополнительного законопроекта о расходах". То есть требуют включить в пакет и деньги на укрепление границы с Мексикой.

Они надеются, что "такая сделка поможет получить большинство сопротивляющейся Украине Республиканской партии в Палате представителей".

Шумер же назвал это требование республиканцев "самым большим препятствием" для предоставления помощи Киеву.

Однако без границы за помощь вряд ли проголосует и Палата представителей.

Контролирующие ее республиканцы уже говорят, что одобрение пакета помощи Украине и Израилю до конца года маловероятно. Об этом заявил Комитета по разведке, республиканец Майк Тернер. Причиной он назвал "политику Белого дома по южной границе".

У Байдена не желают усиливать финансирование защиты границы из-за сильных позиций президента США среди иммигрантского электората.

Ранее мы писали о том, что республиканцы в Сенате США выставили новое условие для помощи Украине.

А также, что Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине.