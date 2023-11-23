Запланированное Германией увеличение в следующем году финансовой помощи Украине с 4 до 8 миллиардов евро "по состоянию на текущий момент еще не гарантировано".

Об этом заявил глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ее слова передает издание Der Tagesspiegel.

Конституционный суд запретил правительству ФРГ переводить 60 миллиардов евро неиспользованных в пандемию средств на экологические инициативы и поддержку промышленности. Суд решил, что "долговой тормоз", введенный еще правительством Меркель, нельзя было нарушать, но правительство Шольца сделало это, сформировав новые долги.

Этот бюджетный кризис в стране и стал причиной задержки с утверждением решения по Украине.

По мнению Штрак-Циммерман, решение Конституционного суда ФРГ, вызвавшее необходимость заморозить госбюджет, может сказаться и в этой сфере. Что касается специального фонда на перевооружение бундесвера в размере 100 миллиардов евро, то тут никаких проблем она не ожидает, "потому что спецфонд закреплен в основном законе".

Иное дело - обещанное Украине удвоение объема военной помощи.

"Восемь миллиардов евро для Украины - это на данный момент неясно. Эти расходы должны быть обоснованы отдельно. Мы работаем над этим", - - заявила Штрак-Циммерман.

Нового пакета помощи от ФРГ в 1,3 млрд евро кризис не касается.

О том, что Германия хочет удвоить военную помощь Украине с четырёх до восьми миллиардов евро, стало известно в середине ноября.

Неделю назад СМИ уже писали, что из-за дыры в бюджете Германии зависла помощь Украине на 2024 год.

Теперь Шольцу нужно где-то найти 60 млрд евро либо сокращать расходы. По оценкам экспертов, это ставит под вопрос экологические проекты, переход к зеленной экономике, инфраструктурные проекты, социальные выплаты (в том числе на беженцев), расходы на вооружения (в том числе помощь Украине), дотации на закупку газа, национальные проекты диджитализации. Также могут быть повышены налоги.