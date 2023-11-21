Стратегия Запада по Украине не работает, несмотря на то что объем оказанной Киеву помощи "ошеломляет".

Такое мнение на страницах Financial Times высказала Констанца Стельценмюллер - руководитель центра США и Европы при Брукингском институте.

Она считает, что нынешняя стратегия по Украине, которую остальным странам Запада "навязали" США и Германия, базируется на трёх принципах:

западные союзники будут помогать Украине, но войска НАТО не будут введены на её территорию (что, по словам президента США Джо Байдена, будет означать "третью мировую войну"); Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется (читай: но не сколько угодно); Альянс возьмёт на себя обязательства по безопасности, но не гарантии (читай: Киев получит оружие, но, пока идёт война, не будет никакого членства в НАТО с его гарантиями взаимной защиты)".

Тем не менее Стельценмюллер говорит, что "Украине не удаётся одержать верх, как это недавно признал Валерий Залужный". Эксперт считает, что это "воодушевляет сторонников переговоров".

"Самый тщательно охраняемый секрет союзников Украины заключается в том, что некоторые из наиболее ярых сторонников территориального урегулирования заседают в канцелярии Германии. Но у этой идеи есть друзья и в других местах, в том числе в Вашингтоне", - приводит издание слова Стельценмюллер.

Помимо того что такой вариант урегулирования базируется на закреплении территориальных захватов РФ, он не учитывает, что Кремль также может выставить встречные условия для прекращения войны, а именно - "подчинение Украины". И на временное перемирие может пойти только для перегруппировки и усиления своей армии, считает эксперт.

Единственным выходом Стельценмюллер видит новую стратегию по Украине, которая "перенесёт бремя с Америки, находящейся в состоянии внутренней борьбы, туда, где ей место: в Европу".

Ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО по частям грозит втягиванием в конфликт с Россией всего Североатлантического альянса и США.

Также в Белом доме считают, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления.