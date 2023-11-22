Президент Владимир Зеленский аргументировал для американцев необходимость продолжать оказывать помощь Украине тем, что большая часть этих денег возвращается в США через производство и рабочие места.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Итак, основные детали будут производиться в ваших штатах", — сказал Владимир Зеленский.

Накануне в Пентагоне предупредили, что США будут испытывать "большие трудности" с выделением Украине военной помощи, если Конгресс так и не одобрит под это дополнительное финансирования из бюджета.

Ранее СМИ писали о том, что у Пентагона остается все меньше денег для финансирования Вооруженных сил Украины.

Накануне Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Украине.

Также мы писали, что поставки снарядов Украине сократились более чем на треть после начала войны в секторе Газа.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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