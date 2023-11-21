Поставки снарядов Украине сократились более чем на 30% после начала войны в секторе Газа.

Об этом телеканалу ABC News сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

"Они (официальные лица США - Ред.) говорили нам, что это не повлияет на обязательства, но это повлияло", - сказал чиновник.

По его словам, снаряды калибром 155 мм составляют "около 60-70% общих поставок Украине".

Представитель Пентагона заявил изданию, что сокращение боеприпасов для Киева "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа".

Он рассказал, что пакеты помощи "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит в Украине".

Тем не менее в Киеве очень обеспокоены. "У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают", - сказал чиновник.

Собеседник предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя, добытые "очень дорогой ценой".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки ключевых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Украину сократились после начала войны Израиля с ХАМАС.

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