Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Об этом говорится в письме, адресованном председателю Евросовета Шарлю Мишелю, с которым ознакомилось издание Politico.

В письме венгерский лидер заявляет, что никакие решения по финансированию Украины, открытие переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится эта "стратегическая дискуссия", когда лидеры соберутся в Брюсселе в середине декабря.

"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", – пишет Орбан в письме, которое не датировано, но имеет печать его канцелярии.

Он также спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, которые предоставили основную часть военной помощи Киеву, могут быть не в состоянии продолжать финансирование из-за политического тупика в отношении будущей поддержки.

"Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине", – говорится в письме.

"Считаем ли мы все еще реалистично достижимыми эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?" – пишет Орбан.

В письме добавляется, что "Европейский совет не в состоянии принять ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о будущем процесса расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины".

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия будет блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложения дать больше денег.

Bloomberg писал, что Евросоюз обдумывает альтернативный план финансирования Украины, если Венгрия продолжит блокировать выделение 50 млрд евро.