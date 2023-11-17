Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщил в Х журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня состоялись первые дебаты между послами Евросоюза по поводу нового и, возможно, самого слабого пакета санкций ЕС против РФ на текущий момент.

"Много комментариев", - пояснил журналист.

Также он уточнил, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение всего пакета санкций.

Йовзяк сообщил, что теперь нужно будет смотреть, удастся ли договориться о новых санкциях против РФ раньше Нового года.

Еще в конце октября в Будапеште заявляли, что Венгрия заблокирует 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, если они коснутся энергетики.

"Красная линия для нас касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Напомним, 15 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия представили государствам - членам Евросоюза предложение по поводу двенадцатого пакета санкций против России. Оно предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц.