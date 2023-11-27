США поставляют оружие Украине только для удержания фронта, а не для разгрома России.

Об этом пишет Newsweek.

Позицию Вашингтона пытаются объяснить опасением, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ: возможно, к отставке Путина, жесткой региональной борьбе за власть и рискам, связанным с оружием массового поражения.

На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая "евразийская анархия" создаст для Белого дома много новых проблем.

"Украинцы действительно видят постоянную нерешительность и такое мышление, основанное на беспокойстве по поводу эскалации, а не на том, чтобы каким-либо образом провоцировать русских", - сказал Newsweek Дэниел Вайдич, президент Yorktown Solutions и один из самых известных лоббистов Украины в Вашингтоне.

Напомним, издание Politico пишет о том, что демократы в Сенате США хотят через неделю проголосовать за помощь Украине.

Также мы сообщали, что в Палате представителей признали, что США будет трудно выделить помощь Украине и Израилю до конца года.