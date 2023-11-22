Пентагон опровергает информацию о том, что поставки Украине снарядов упали на 30%. Об этом накануне сообщали в ABCNews со ссылкой на украинского чиновника.

"Да, я видела эту историю. Послушайте, я бы так не заявляла. Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме", - заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

Она сказал, что США способны одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, но для этого нужно решение Конгресса.

"Поэтому единственный способ, которым мы можем продолжать поддерживать Украину, — это если Конгресс также примет срочное дополнение, о котором мы просили", - сказала Сингх.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский заявил о сокращении поставок артиллерийских снарядов в Украину после начала войны Израиля с ХАМАС.

Также мы писали о том, что бойцы ВСУ под Авдеевкой жалуются, что тратят в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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