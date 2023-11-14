Евросоюз не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого цитирует Bloomberg.

"Можно с уверенностью предположить, что цель в миллион боеприпасов не будет достигнута", - сказал Писториус.

По его словам, страны ЕС продолжат наращивать производство.

Также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет "собственного склада боеприпасов" для Украины.

"То есть дает понять, что пока производство будут наращивать, поставок боеприпасов со складов тоже ожидать не стоит", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее агентство Bloomberg писало, что прошло уже более половины запланированного срока, а поставить удалось только 30% снарядов от миллиона.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выполнить обещание о поставках снарядов Украине Евросоюзу мешают "плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей".

Между тем западные СМИ пишут, что промедление с поставками помощи Украине ухудшает ситуацию на фронте.