Министр обороны Германии считает, что Евросоюз не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов
Евросоюз не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту 2024 года.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого цитирует Bloomberg.
"Можно с уверенностью предположить, что цель в миллион боеприпасов не будет достигнута", - сказал Писториус.
По его словам, страны ЕС продолжат наращивать производство.
Также глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет "собственного склада боеприпасов" для Украины.
"То есть дает понять, что пока производство будут наращивать, поставок боеприпасов со складов тоже ожидать не стоит", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
Ранее агентство Bloomberg писало, что прошло уже более половины запланированного срока, а поставить удалось только 30% снарядов от миллиона.
А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выполнить обещание о поставках снарядов Украине Евросоюзу мешают "плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей".
Между тем западные СМИ пишут, что промедление с поставками помощи Украине ухудшает ситуацию на фронте.