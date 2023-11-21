Министр обороны США Ллойд Остин, говоря о перспективах развития ситуации на фронте в Украине, заявил, что в этой войне нет "волшебной палочки".

Об этом глава Пентагона сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых (Украине – Ред.) военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя... Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", – заявил Остин.

Напомним, сегодня во время визита Ллойда Остина в Киев США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдет одна реактивная артиллерийская система HIMARS, а также другие виды вооружений и боеприпасы.

Также члены делегации во главе с Ллойдом Остином сообщили, что США смогут продолжать военные поставки Украине, "по крайней мере, в течение некоторого времени".