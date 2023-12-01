Украине необходима дополнительная помощь до конца месяца, но ее будет "чрезвычайно сложно" предоставить без решения Конгресса США о финансировании.

Такое заявление сделал на брифинге представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

Кирби заверил, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно. Он напомнил, что запасы США почти исчерпаны, и Конгресс Соединенных Штатов рассматривает запрос президента Джо Байдена с новым пакетом помощи Украине, без которого обеспечивать дальнейшие поставки, нужные украинцам, будет крайне сложно. В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты также "стремятся дать больше" Украине.

"Поэтому мы призываем Конгресс немедленно принять меры по запросу о дополнительном финансировании", - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, недавно Кирби говорил, что помощь США Украине оказалась под угрозой из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Администрация уже сейчас принимает трудные решения в контексте новых пакетов помощи, поскольку заканчиваются согласованные ассигнования.

Между тем спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон.заявил, что американский Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству.