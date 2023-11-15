Помощь США Украине оказалась под угрозой из-за нежелания Палаты представителей согласовать запрос администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Администрация уже сейчас принимает трудные решения в контексте новых пакетов помощи, поскольку заканчиваются согласованные ассигнования.

Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наша способность продолжать поддерживать Украину под растущей угрозой. Мы достигаем конца веревки", - сказал Кирби журналистам.



В то же время он подчеркнул, что поддержка Украины является необходимой с точки зрения обеспечения национальной безопасности США.

Напомним, накануне об этом говорил и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, нежелание Палаты представителей США утверждать запрос администрации президента США Джо Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

Ранее в Белом доме заявили, что США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российского вторжения, включая поставки оружия.