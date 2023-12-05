Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление перед законодателями.

Об этом сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

"Кстати, Зеленский не смог присоединиться к нашему брифингу в 15:00 (22:00 по Киеву) – что-то произошло в последнюю минуту", – сказал Шумер.

Утром мы сообщали, что сегодня Зеленский должен был обратиться к сенаторам США по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине.

Напомним, что в Палате представителей пока не проявляют желания утверждать законопроект с помощью Киеву. Республиканцы, которые составляют большинство в нижней палате, продолжают увязывать помощь Украине с границей с Мексикой.

Ранее в Белом доме заявили, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, что "поставит Киев на колени", если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

Также мы писали о том, что в Госдепе США назвали положение Украины тяжелым и признали, что США потратили уже почти всю помощь Киеву.