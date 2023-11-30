Венгрия опять заявила, что поставки оружия Украине не приведут к миру.

Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на министерской встрече ОБСЕ в Скопье.

"Поставки оружия не помогают достичь мира, а только приводят к новым жертвам. Те, кто говорит, что есть решение на поле битвы, они неправы. И неправы те, кто говорит, что развитие на поле боя увеличит шансы на мир. Каждый день становится хуже", – сказал Сийярто.

Он отметил, что на фронте гибнут и украинские венгры, чего Будапешт хочет избежать.

Также Сийярто заявил, что война приводит к подорожанию энергоносителей, из-за чего инфляция выросла в 10-15 раз.

"Мы чувствуем эту войну, хотя это и не наша война", – сказал венгерский министр.

Будапешт выразил сожаление, что на этой встрече не произошло прямой коммуникации между Украиной и Россией.

К слову, встречу в Скопье из-за участия в ней главы МИД РФ Сергея Лаврова бойкотировали Украина, Польша и страны Балтии.

Напомним, аналогичную мысль Сийярто высказывал менее двух недель назад.

"Есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite. По какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия - это способ заключить мир", - заявил министр 18 ноября.

Венгрия уже давно блокирует передачу Украине 500 миллионов евро военной помощи от ЕС.