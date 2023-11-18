Большинство лидеров стран Евросоюза "охвачены военным психозом". Они пытаются управлять войной в Украине, словно компьютерной игрой Fortnite.

С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передают венгерские газеты.

"Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла здравый смысл", - заявил Сийярто.

"Есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite. По какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия - это способ заключить мир", - заявил венгерский министр.

По его словам, жизни людей можно спасать только путём прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее Венгрия в третий раз заблокировала передачу Украине 500 миллионов евро военной помощи от ЕС. Петер Сийярто заявил, что МИД данное действие объясняет тем, что не получил от НАПК Украины "гарантий" невключения венгерских фирм в "чёрный список".

Как мы сообщали, Венгрия также заблокировала обсуждение новых санкций Евросоюза против России. Как уточняют журналисты, Венгрия полностью заблокировала обсуждение всего пакета санкций.