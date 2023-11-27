"Угроза энергобезопасности". Венгрия не поддержала предложения Евросоюза по новым санкциям против России
Венгрия отказалась поддержать предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Такие меры поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран", - заявил венгерский министр.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Евросовета Шарль Мишель провели переговоры в Будапеште.
Комментарий Орбана оказался лаконичным: он сообщил, что встреча была "полезной", не раскрывая никаких деталей.
Комментарий главы Евросовета оказался ненамного пространнее.
"Единство Евросоюза нуждается в постоянных усилиях, и это наша главная сила", – написал Мишель в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, еще в конце октября Петер Сийярто говорил, что Венгрия заблокирует 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, если они коснутся энергетики.
На днях агентство Bloomberg сообщало, что в ряде стран Евросоюза хотят смягчить условия двенадцатого пакета санкций против РФ. Так, члены ЕС выступают против предложения Еврокомиссии запретить импортёрам перепродавать России полупроводники, используемые Москвой в военном производстве.