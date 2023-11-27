Венгрия отказалась поддержать предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Такие меры поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран", - заявил венгерский министр.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Евросовета Шарль Мишель провели переговоры в Будапеште.

Комментарий Орбана оказался лаконичным: он сообщил, что встреча была "полезной", не раскрывая никаких деталей.

Комментарий главы Евросовета оказался ненамного пространнее.

"Единство Евросоюза нуждается в постоянных усилиях, и это наша главная сила", – написал Мишель в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, еще в конце октября Петер Сийярто говорил, что Венгрия заблокирует 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, если они коснутся энергетики.

На днях агентство Bloomberg сообщало, что в ряде стран Евросоюза хотят смягчить условия двенадцатого пакета санкций против РФ. Так, члены ЕС выступают против предложения Еврокомиссии запретить импортёрам перепродавать России полупроводники, используемые Москвой в военном производстве.