В ряде стран Евросоюза хотят смягчить условия двенадцатого пакета санкций против РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что члены ЕС выступают против предложения Еврокомиссии запретить импортёрам перепродавать России полупроводники, используемые Москвой в военном производстве.

Предполагалось, что данное ограничение будет работать следующим образом: при покупке полупроводников РФ обязывалась внести определённую сумму на специальный депозитный счёт, и в случае, если Москва станет использовать это сырьё для военного производства, половину от внесённой суммы предполагалось списывать в трастовый фонд для Украины.

Но представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили опасения по этому поводу и заявили, что эти требования незаконны и могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Какие именно страны оказались против санкционного нововведения, не указывается.

Ранее Словакия выступила против санкций в отношении ядерного сектора РФ.

Также мы сообщали, что Венгрия блокировала обсуждение новых санкций Евросоюза против России.