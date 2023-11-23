Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний и граждан. Под них попал Чубайс
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан России и других государств, связанных с РФ.
Об этом говорится в указах №772 и №773 от 23 ноября.
Так, согласно указу №773, пятилетние санкции вводятся против российских энергетических компаний:
- "Вологодская областная энергетическая компания";
- "Омскэлектро";
- "Россети Ленэнерго";
- "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети".
Под санкции также попали "Шахта имени А.Ф. Засядько" на территории "ДНР", "Союзэнергоиндустрия" и "Союзэнергопроект".
Санкции сроком на 10 лет введены против 87 физлиц, среди которых есть граждане как Украины, так и РФ.
Указом №772 санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении граждан РФ, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Беларуси.
Также в санкционном перечне оказались компании из ОАЭ, РФ, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты.
В санкционные списки внесены:
- экс-секретарь СНБО Владимир Сивкович, который сейчас находится в РФ;
- обвиняемый в катастрофе самолета рейса МН17 Леонид Харченко;
- топ-менеджеры группы компаний USM российского олигарха Алишера Усманова Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев;
- сын жены Усманова Ирины Винер Натан Винер;
- экс-руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс;
- командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.
В начале ноября Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнёрами.
Также президент призывал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России.