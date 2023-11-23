Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан России и других государств, связанных с РФ.

Об этом говорится в указах №772 и №773 от 23 ноября.

Так, согласно указу №773, пятилетние санкции вводятся против российских энергетических компаний:

"Вологодская областная энергетическая компания";

"Омскэлектро";

"Россети Ленэнерго";

"Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети".

Под санкции также попали "Шахта имени А.Ф. Засядько" на территории "ДНР", "Союзэнергоиндустрия" и "Союзэнергопроект".

Санкции сроком на 10 лет введены против 87 физлиц, среди которых есть граждане как Украины, так и РФ.

Указом №772 санкции сроком на 10 лет вводятся в отношении граждан РФ, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Беларуси.

Также в санкционном перечне оказались компании из ОАЭ, РФ, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая, Мальты.

В санкционные списки внесены:

экс-секретарь СНБО Владимир Сивкович, который сейчас находится в РФ;

обвиняемый в катастрофе самолета рейса МН17 Леонид Харченко;

топ-менеджеры группы компаний USM российского олигарха Алишера Усманова Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казикаев;

сын жены Усманова Ирины Винер Натан Винер;

экс-руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс;

командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

В начале ноября Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнёрами.

Также президент призывал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России.