Кабинет министров РФ исключил бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева из числа лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры (то есть санкции).

Об этом сообщают государственные российские издания.

Санкции против Мураева Москва ввела в январе 2022 года.

Сообщалось, что Мураеву заочно сообщили о подозрении в государственной измене в Украине. Его обвиняют в использовании телеканала "Наш" для продвижения якобы "кремлевских нарративов" (таких как необходимость выполнения Минских соглашений). Сам он находится за границей.

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева.

Сообщается, что были обнаружены и изъяты российские рубли, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны.

Перед этим суд запретил партию Мураева "Наши".

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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