Владимир Зеленский. Фото - Фейсбук

Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО от 7 ноября о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнёрами.

Соответствующий указ №739/2023 был обнародован на сайте главы государства.

Под санкции СНБО на 10 лет попали:

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Под санкции на два года попали:

  • IDS Limited Alfa Finance Holdings Limited (владелец крупнейшего украинского производителя минеральных вод IDS Ukraine),
  • Erasmony Limited,
  • Rissa Investments Limited,
  • CTF Holdings S.A.

Снимок сообщения с president.gov.ua

Ранее Зеленский призвал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России.

"Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций", - заявил президент.

Мы также сообщали, Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в РФ из-за западных санкций. Под запрет попали запчасти для БПЛА.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться