Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО от 7 ноября о санкциях против девяти компаний, связанных с российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнёрами.

Соответствующий указ №739/2023 был обнародован на сайте главы государства.

Под санкции СНБО на 10 лет попали:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Под санкции на два года попали:

IDS Limited Alfa Finance Holdings Limited (владелец крупнейшего украинского производителя минеральных вод IDS Ukraine),

Erasmony Limited,

Rissa Investments Limited,

CTF Holdings S.A.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России.

"Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций", - заявил президент.

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