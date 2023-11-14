Власти Кипра в ответ на утечку информации, опубликованной в расследовании нескольких СМИ, пообещали бороться с теми, кто обходит санкции.

Об этом сообщает The Guardian.

"Кипр вводит ограничения, поскольку расследование показало, что олигархи перевели активы после начала войны в Украине", – говорится в публикации.

Власти Кипра "при технической поддержке британского правительства" намерено бороться с коррупцией и обеспечить полное выполнение санкций ЕС.

Как пишет издание, утечка информации "подчеркивает роль Кипра как европейской точки входа для элиты, связанной с Кремлем".

Однако новая власть Кипра, возглавляемая президентом Никосом Христодулидесом, работает над "приведением финансового сектора в соответствие с более строгими правилами", что было вызвано санкциями США и Великобритании против россиян.

Ранее мы писали, что опубликовано новое крупное расследование о кипрских офшорах, куда бизнесмены и политики всего мира выводят свои деньги.

В нем кроме прочих идет речь об украинском олигархе Ринате Ахметове и российском Алексее Мордашове.