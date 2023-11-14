Немецкий журналист Хуберт Зайпель годами получал деньги от российского олигарха Алексея Мордашова.

Об этом говорится в расследовании Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и "Важных историй".

По данным расследователей, автор документального фильма и двух книг о Владимире Путине был связан секретными финансовыми договоренностями с компаниями, близкими к Мордашову.

Журналисты проанализировали утечку кипрских юридических документов и выяснили, что в 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор" на 600 тысяч евро на создание и популяризацию книги "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованной в 2021 году гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

За предыдущую книгу "Путин. Логика власти" Зайпель, судя по документам, также получил гонорар из России. В издательстве журналистам сообщили, что не знали о российских спонсорах автора.

Свои подписи на спонсорском соглашении поставили сотрудники компаний российского миллиардера Алексея Мордашова, гласит расследование, а деньги на выплаты Зайпелю приходили от офшоров, бенефициаром которых был сам олигарх.

Сам Зайпель признал факт финансирования из России, но не считает, что это как-то его дискредитирует, ведь в соглашении упомянуто, что у писателя нет обязательств в отношении "композиции и содержания книги" перед спонсором.

Сейчас журналист работает над новой книгой о Путине и даже встречался с ним уже после начала войны в Украине.

Ранее мы писали, что в этом расследовании речь идет об украинском олигархе Ринате Ахметове.