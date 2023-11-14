Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новое крупное расследование о кипрских офшорах, куда бизнесмены и политики всего мира выводят свои деньги.

Новая порция утечек посвящена в основном тому, как российские олигархи принялись выводить свои активы в офшоры, чтобы избежать западных санкций. Но упоминается в материалах и самый богатый украинец Ринат Ахметов. В расследовании фигурирует шестьдесят связанных с ним компаний, большинство из них зарегистрировано на Кипре.

Как следует из документов, в июле 2021 года Ахметов намеревался купить роскошный двухэтажный пентхаус за 87,5 миллионов фунтов стерлингов (около 122 миллионов долларов) в лондонском жилом комплексе премиум-класса Челси Баррэкс.

Недвижимость оформлялась на контролируемую Ахметовым компанию Gelion Properties Ltd., базирующуюся на Британских Виргинских островах.

Вывод о причастности украинского бизнесмена к покупке делается на основании переписки аудиторских компаний Cypcodirect и PwC, в которой говорится, что Gelion будет использоваться для покупки пентхауса, чтобы гарантировать "конфиденциальность" Ахметова и невключение его имени в реестр государственной собственности Великобритании.

"Конфиденциальность - основная цель покупки недвижимости компанией Gelion", — поясняется в электронном письме сотрудника PwC.

Официальные документы показывают, что сделка состоялась в следующем, 2022 году.

Документы также проливают свет на "участие Ахметова в угольной промышленности России после аннексии Крыма в 2014 году".

"В 2016 году энергетическая компания Ахметова ДТЭК передала право собственности на ряд угольных шахт, которые она купила в Ростовской области на юго-западе России четырьмя годами ранее, кипрской дочерней компании Fabcell Ltd. ДТЭК также передала ответственность по существенному кредиту в размере около 400 миллионов долларов США от Сбербанка, крупнейшего государственного банка России", - говорится в расследовании.

В январе 2017 года Fabcell передала под контроль Сбербанку РФ свою "золотую акцию".

У Ахметова уже прокомментировали это расследование, заявив, что финансирование, предоставленное Сбербанком и другими кредиторами до аннексии Крыма в 2014 году, было "стандартной практикой для украинских заемщиков".

После аннексии, говорится в заявлении, "ситуация резко изменилась", и ДТЭК попыталась продать ростовские угольные шахты. После того как не удалось найти покупателя, право собственности на шахты было передано Fabcell как способ "ограничить подверженность [ДТЭК] требованиям Сбербанка как кредитора и проложить путь к выходу из инвестиций ДТЭК в Ростовские угольные шахты".

При этом Ахметов отказался комментировать тему пентхауса в Лондоне.

Летом в России арестовали активы Рината Ахметова за финансирование ВСУ.

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