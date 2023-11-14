Пентагон свои корабли и самолеты заправляет топливом из проданной в обход санкций российской нефти
Российскую нефть, покупаемую в обход санкций, использует даже Пентагон.
Об этом сообщает в своем расследовании американская газета The Washington Post.
По данным издания, топливо у "Роснефти" закупает фирма из ОАЭ, затем оно попадает в нефтехранилища Турции. Во время транспортировок в разные страны право собственности несколько раз меняется, российская нефть смешивается с другими марками и попадает на греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, который обслуживает вооруженные силы США.
Греческое предприятие заявило инвесторам, что прекратило принимать запрещенную нефть и вместо этого нашло другие источники. Однако эксперты уверены, что мазут, который Пентагон закупает для кораблей и самолетов, содержит российскую нефть. По их оценкам, после введения западных санкций российские поставки в турецкий терминал "Дортель" составили 2,7 миллиона баррелей, или более 69% мазута, отправленного туда морским транспортом с февраля.
Точное количество мазута российского происхождения в закупаемой Пентагоном продукции определить не удалось.
Также греческая Motor Oil Hellas поставляет нефтепродукцию государственным и корпоративным покупателям в Италии, Франции, Испании и Великобритании.
Сегодня Financial Times написала, что практически вся российская нефть продается выше установленного G7 потолка цен.
Напомним, завтра Евросоюз представит предложения по новому пакету санкций в отношении России. Кроме запрета на экспорт алмазов, в пакет будут включены действия по укреплению потолка цен на нефть.