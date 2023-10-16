В Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной для местных нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам источников агентства, это вызвано тем, что власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

"Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для осуществления своей торговли, правительство не будет её останавливать. Но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю" — сказал представитель министерства финансов Индии.

Ранее после отказов от поставок российского газа "Газпром" сократил добычу голубого топлива почти на четверть.

"Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", — сообщили в "Газпром".

Западные СМИ также писали, что цена российской нефти Urals в портах выросла до 86 долларов за баррель.

"Частично это связано с тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Ограничения имели двойной эффект: ужесточение мирового рынка нефти и повышение цен именно на тот тип нефти, которую добывают обе страны", — говорится в публикации.