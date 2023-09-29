Российский "Газпром" сократил добычу на четверть из-за отказа ряда стран от газа из РФ.

Об этом говорится в отчете компании.

"Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", - сообщает "Газпром".

Тем временем, по данным Bloomberg, цена российской нефти Urals в портах на Балтике и Черном море достигла 86 долларов за баррель. В публикации говорилось, что астично это связано с тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Ограничения имели двойной эффект: ужесточение мирового рынка нефти и повышение цен именно на тот тип нефти, которую добывают обе страны.

А на днях издание Financial Times сообщало, что Россия продает большую часть своей нефти выше "ценового потолка", установленного странами G7 ("Большой семерки"). Так, в августе почти три четверти всех морских поставок российской сырой нефти шли без западной страховки - рычага, который должен был ограничить цены до 60 долларов за баррель. Этот показатель увеличился примерно на 50% по сравнению с весной.

Отмечалось, что в последние дни цены на нефть превысили 95 долларов за баррель впервые за 13 месяцев.