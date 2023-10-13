На украинском топливном рынке очередное ЧП. Трейдеры жалуются, что большинство коридоров, по которым в страну поставляются импортный бензин и дизель, "сломалось".

Например, на украинско-польской границе даже пустые бензовозы стоят в очереди по 12 дней только на выезд. В итоге, по словам владельца сети "Прайм" Дмитрия Леушкина, логистика "удлинилась" вдвое: раньше за месяц среднестатистический бензовоз мог сделать четыре ходки, а теперь только две. То есть, чтобы привезти такой же объем топлива, нужно вдвое больше машин. Но у большинства компаний лишних бензовозов нет. Поэтому существенно упадут объемы поставок, говорит Леушкин.

На границе с Румынией расчетное время, которое придется провести в очереди бензовозам, составляет до 15 суток.

Есть проблемы с доставкой топлива также из Болгарии и Молдовы.

"Все южное направление сейчас стоит. У нас один бензовоз 4905-й в очереди, второй - почти 2000-й. Будут стоять не меньше 12 суток", — рассказал нам коммерческий директор сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Главная причина топливного коллапса, по его словам, это массовые проверки на таможне.

"Ищут российский дизель. Причем интересуют даже не документы на ресурс. Практически из всех бензовозов берут пробы топлива, затем ждут результаты, сравнивают их с параметрами дизеля из РФ и если есть попадание, всю партию тормозят - в страну она не въезжает", — говорит Мельничук.

По словам Леушкина, со следующей недели ситуация станет еще хуже. С 17 октября вступают в силу изменения в Таможенный кодекс, которые ужесточают требования к документам на топливо. В частности, если сейчас в качестве источника происхождения допускается формулировка "неизвестная страна", то уже со вторника такой ресурс станет невъездным.

Сеть VST, бензовозы которой заблокировали на таможне, уже повысила цены на дизель сразу на 6 гривен. Не исключено, что к ней присоединятся и другие АЗС. Дмитрий Леушкин не исключает и дефицита топлива.

Разбирались, что происходит на топливном рынке, как это скажется на ценниках и есть ли риски дефицита.

Очереди до 15 суток и дизель под микроскопом

Дмитрий Леушкин говорит, что "польский коридор" по поставкам топлива сейчас практически не работает.

"12 суток в очереди - только на выезд. На въезд немного меньше, но это тоже не день -два, а до 10 суток. Две ходки за месяц, чтобы привезти ресурс, которого хватит на несколько дней!" — сетует он.

По словам Леушкина, пропускная способность пограничных переходов резко снизилась.

"Бензовозы стоят в общей очереди, там сейчас очень большой поток зерновозов. Кроме того, польские пограничники стали как-то совсем медленно работать", - отметил эксперт.

На южном направлении, откуда в Украину поступает топливо из Румынии и Болгарии, тоже столпотворение. По словам Александра Мельничука, в огромных очередях стоят тысячи бензовозов, в том числе застряли и несколько машин его компании.

"Одной стоять примерно 9 суток, второй - минимум 12", — говорит Мельничук.

Но там причина другая — массовые проверки на предмет российского дизеля.

"На таможне берут пробы практически с каждого бензовоза. Отдают в лабораторию, ждут результаты, затем сравнивают их с техническими параметрами российского дизтоплива. Дело в том, что у каждого завода своя технология производства топлива, и на каждую партию выдаются сертификат и паспорт, в котором указаны параметры по эфирам, сере и т.д. И если пробы из въезжающих в Украину бензовозов хотя бы приблизительно соответствуют технологическим картам по российскому дизелю, то дальше уже никто никуда не едет. Машины блокируют до выяснения обстоятельств. Понятно, что такие проверки занимают массу времени, отсюда и огромные очереди", — пояснил нам Мельинчук.

Как рассказали "Стране" представители других компаний-трейдеров, топливом, попавшим в черный список, дальше занимается СБУ.

При этом в компаниях отмечают, что на документы на ресурс сейчас обращают меньше внимания, и, даже если они идеальные, все равно берут пробы топлива.

"Предположительно российское топливо многие наши импортеры действительно закупают в Европе, так как оно более дешевое. Поэтому сейчас идет широкая "профилактика" на границе - чтоб не повадно было", — отметил Мельничук.

По данным наших источников на топливном рынке, массовые проверки продлятся еще как минимум несколько недель. Но уже со следующей недели добавится еще один фактор: с 17 октября вступают в силу изменения в Таможенный кодекс, согласно которым ужесточаются требования к документам на импортный ресурс.

Если ранее в качестве источника происхождения дизельного топлива допускалась формулировка "неизвестная страна", то по новым правилам должна быть указана конкретная страна и производитель.

"Въехать в страну сможет только полностью "белое" и легальное топливо. Проблема в том, что не прописаны конкретные документы, которые может потребовать таможня. Это значит, что у таможенников появится "пространство для маневра": могут озвучивать все новые хотелки и блокировать грузы, сколько им вздумается", - Опасается Леушкин.

В сети VST сообщили, что их топливо уже заблокировала таможня, хотя компания предоставила все требуемые документы. Причину блокировки, как отмечают в компании, ей пока так и не сообщили.

Перебои с дизелем и новые ценники

Луешкин говорит, что коллапс на границах уже в считанные дни может привести к перебоям на АЗС с топливом, особенно с дизелем.

"Больших запасов в стране сейчас никто не держит, максимум на 7-10 дней. Ресурс сейчас быстро расходится, так как еще идут полевые работы. Пока спасают дунайские порты, где ситуация спокойнее, чем на автомобильных переходах. Но они под постоянными обстрелами. И в случае ЧП в том же Измаиле уже через неделю заправки опустеют. Если по портам поток будет стабильным, дефицит все равно начнется, но позже - в течение месяца", - прогнозирует Леушкин.

Впрочем, по мнению Мельничука, в крупных сетях нехватки топлива не будет, так как запасы у них существенные. Но могут начаться перебои с поставками по небольшим и средним сетям, а в сельской местности не исключена ситуация, когда на местных заправках (а их в селах не так много) в какой то момент топливо просто закончится.

Подобные страшилки могут спровоцировать панику и ажиотаж, когда водители станут ездить вокруг заправок и заливать полные баки. Что, как показывает практика, чревато уже масштабными проблемами с топливом и длинными очередями на заправках.

Плюс могут скакнуть вверх цены. В сети VST сообщили, что повысили ценники на своих заправках на дизель сразу на 6 гривен (бензин по- прежнему стоит около 54 гривен). И опустят их, как только растаможат новые партии ресурса, который сейчас заблокирован на границе. Но когда это произойдет — вопрос открытый.

Не исключено, что такие наценки появятся и у других сетей. Особенно с учетом того, "100% не российский" дизель с полным пакетом документов стоит дороже, чем сомнительный (а его в Украину возили в больших объемах).

Представители сетей говорят, что дизельное топливо может подорожать минимум еще на 1-2 гривны. Кроме того, сети не собираются убирать "нефтяную наценку". Когда котировки на нефть пошли вверх, топливо подорожало на 1-2 гривны на литре. Но сейчас нефть снова по 85 долларов за баррель, а не по 93, как было еще недавно. Но ценники пока никто не меняет.