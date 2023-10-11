В Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, и ценники на него пошли вверх,

"Весной была цена 12 гривен за литр, летом -14, сейчас - 16, но многие хозяйства продают уже по 17-18 гривен. Рынок "сухой" - спрос существенно превышает предложение, так что переработчики сильно не торгуются", - рассказал нам руководитель агрофирмы "Колос" (Киевская область) Леонид Центило.

Отметим, что на стоимость молока традиционно влияет сезонный фактор - к осени надои уменьшаются, поэтому цена растет. Но сезонная наценка обычно небольшая, то есть сейчас ценники накручивает явно не только она.

По словам Леонида Центило, главная причина - резкое уменьшение молочного стада.

"Статистка страшная. За время войны под нож пошло едва ли не треть поголовья. Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас - пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные подворья и мелкие фермеры массово вырезают коров. Многие селяне стали беженцами, им не до домашнего скота, другим не за что закупать подорожавшие корма", — говорит Центило.

Дефицит молока уже сказывается на ценниках на молочную продукцию, — рассказал нам глава набсовета группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

"В структуре себестоимости готовой продукции сырье занимает 70%, поэтому тут прямая зависимость - будет дорожать молоко, пойдут вверх цены и на молочку", — отметил он.

Разбирались, куда пропало молоко и что будет в ценами.

Коров пустили под нож

Поголовье коров в Украине сокращалось и раньше. Но с началом войны этот процесс заметно ускорился.

По данным Госстата, на начало 2023 года в Украине насчитывалось 1,35 млн коров, тогда как в 2022 году — 1,54 млн. То есть за год - минус почти 200 тысяч голов. Сокращение молочного стада составило 12,4%.

Более свежей статистики нет, но, по оценочным данным, которыми с нами поделились эксперты аграрных рынков, процесс убыли молочного стада продолжается. И на конец этого года может быть уже минус 30%, по сравнению с довоенным 2022 годом.

Самая катастрофическая динамика в регионах, где велись или ведутся активные боевые действия. К примеру, по данным Госстата, в Донецкой области на начало войны было 23,7 тысячи коров, осталось - 4,7 тысячи. В Запорожской поголовье сократилось с 28,6 тысячи до 9,4 тысячи, в Херсонской — с 37 тысяч, до 4,8 и т.д.

При этом в Украине нет ни одного региона, где за год был бы хоть небольшой прирост поголовья - только сокращение.

Даже в сравнительно благополучных западных областях стада уменьшаются, хоть и не е такими рекордными темпами, как в прифронтовых областях.

К примеру, в Ивано-Франковской области за год - минус почти 6 тысяч коров (до 61,9 тысячи), во Львовской - 10,5 тысячи (сейчас - 64,4 тысячи голов).

При этом самая большая убыль скота - в хозяйствах населения, которое в прошлые годы обеспечивало большую часть производства молока в Украине.

Если на начало 2022 года селяне держали 1,1 млн коров, то сейчас - около 960 тысяч.

"Люди массово вырезают скот. По селам сараи стоят пустые, коров осталось очень мало", — говорит Леонид Центило.

По некоторым регионам данных у Госстата по поголовью домашнего скота в хозяйствах населения вообще нет. К примеру, по Донецкой области есть лишь информация на начало 2022 года, то есть до войны - тогда селяне держали 14,7 тысячи коров. Сколько осталось сейчас - нет данных.

Такая же ситуация по Луганской области (до войны в частных подворьях было 12,7 тысячи) и Херсонской (до войны — 30,5 тысячи коров). В реальности картина может оказаться еще хуже, чем дает Госстат.

Но и в других регионах селяне массово пускают коров под нож. Скажем, в Винницкой области за год поголовье коров в хозяйствах населения уменьшилось почти на 8 тысяч, в Житомирской - на 10 тысяч, в Закарпатской - на 7 тысяч, в Запорожской — на 15 тысяч, во Львовской - на 12 тысяч, в Харьковской - более чем на 13 тысяч и т.д.

Как видно, коров режут везде - и в более "тихих" западных областях, и в прифронтовых регионах.

"Многие украинцы стали беженцами, жители западных регионов стали больше ездить на заработки в Европу. Ухаживать за скотом некому, плюс дорогие корма, да и в целом — война в стране, непонятно, что завтра будет. Многие рассуждают, мол, лучше отдать в забой, хоть какие -то деньги получу", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом общую ситуацию спасают крупные фермы, в которых поголовье сокращается не такими большими темпами.

За год по стадам, которые держат специализированные хозяйства, минус 7,2%: на начало войны было 424,6 тысячи коров, сейчас — 394,2 тысячи. Но, как видно, на фермах скота все равно намного меньше, чем у частников.

Показательно, что животноводческие фермы в некоторых областях даже вышли в этом году в плюс. К примеру, в Винницкой области - на 1,9% (до 31,9 тысячи), в Киевской — на 4,6% (до 33,9 тысячи) и т.д.

Но, к примеру, в Запорожской области стада на фермах сократились более чем в четверо - с 5,2 тысячи до 1,2 тысячи. В Харьковской области - почти вдвое (до 19,9 тысячи). По Херсонской и Луганской областям Госстат данных вообще не дает.

Но в целом тенденция такова, что, как говорит Сергей Вовченко, "вырезают скот во дворах и в небольших хозяйствах. А большие, такие как, к примеру, "Астарта" или УМК, наоборот, наращивают поголовье".

Леонид Центило пояснил: проще содержать скот в хозяйствах, которые занимаются и растениеводством, и животноводством. "Чтобы получить товарное молоко, животным нужно обеспечить правильный рацион. Я сою по 300 долларов не покупаю, у меня своя, потому мы коров не режем", — рассказал он.

Рынок "сухой", цены растут

По мере убыли молочного стада сокращается и производство молока.

В Ассоциации производителей молока отметили, что за январь - август этого года в Украине произвели чуть больше 5 млн тонн сырого молока, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе отрицательная динамика ускорилась до минус 9%.

При этом по-прежнему сохраняется перевес в пользу частников - хозяйства населения обеспечили 62%, а крупные фермы - только 38% поставок сырья.

Поэтому тот факт, что в специализированных хозяйствах надои растут, особо ситуацию не меняет, ведь население сдает молока все меньше - за 8 месяцев этого года объёмы сократились на 14% (до 3,1 млн тонн).

В итоге усугубляется дефицит молока. "Рынок практически "сухой" - спрос существенно превышает предложение", - говорит Леонид Центило.

О дефиците молока заявил и Вовченко.

"Дефицит есть, и это основная причина подорожания молока. В августе было плюс 7% к июльскому ценнику, в сентябре закупочные цены подскочили еще на 5%, в октябре - снова на 5%", - сетует Вовченко.

По словам Леонида Центило, если летом молоко продавали по 14 гривен за литр, то с осени ценник подскочил до 16 гривен, а некоторые хозяйства просят за сырье хорошего качества уже по 17-18 гривен. "Идем к европейскому ценнику, там молочное сырье стоит в среднем 45-50 евроцентов, так что нам недалеко осталось", - говорит Центило. Отметим, что в Европе товарное молоко более качественное, чем в Украине. Хотя бы потому, что производят его на фермах, где обеспечивается автоматическая дойка и стерильность, что поваляет избежать бактериального осеменения. Украинское молоко по этому параметру - бьет рекорды.

Сергей Вовченко говорит, что дорогое сырье вынуждает производителей повышать ценники и на молочную продукцию.

"70% в структуре себестоимости - это сырье, поэтому есть прямая зависимость между стоимостью сырого молока и ценами на сыр, масло и йогурты", - отметил он. При этом Вовченко отмечает, что повышать цены "адекватно" производители не могут - торговые сети не разрешают.

"Как правило, повышение цены занимает квартал, а за один "шаг" мы не должны повышать ценник больше чем на 5%. В то же время производители молока повышают цены каждые две недели", — рассказал нам Вовченко.

Тем не менее переработчики все ж таки переписывают ценники. По данным Ассоциации производителей молока, пастеризованное молоко жирностью 2,5% на конец сентября стоило в среднем 40,45 гривны, что на 29 копеек дороже, чем в августе, и на 2,82 гривны чем в сентябре прошлого года. Кефир за месяц подорожал на 15 копеек (до 50.91 гривны за литр), за год - на 1,61 гривну.

Сметана за год прибавила в цене 17,67 гривен или 16% (сейчас она стоит 110,73 гривны за литр). Йогурт подорожал на 22,16 гривен или 18,4% - до 129,54 гривен за литр.

По творогу - плюс около 9% к ценнику (до 187,7 гривен за килограмм творога жирностью 9%), сливочное масло - почти на 15% (до 350.09 гривен за кило).

Больше всего выросли в цене твердые сыры. Скажем, "Маасдам" за год подорожал почти на 27% (до 516,3 гривен за килограмм), "Гауда" - на 20% (до 388 гривен за килограмм).

Эксперты говорят, что дефицит молока и его дороговизна все чаще заставляют переработчиков экспериментировать с рецептурой. К примеру, используют сухое молоко вместо натурального, или же различные заменители молока, в том числе, растительные.

Но в перспективе перебои с сырьем лишат могут лишить украинских производителей тех немногих конкурентных преимуществ, которые они еще имеют. И на нашем рынке станет еще более стремительно расти доля импортных молочных продуктов, в частности, польских.

"Европейские производители молочки получают щедрые дотации, поэтому они просто "зальют" наш рынок", - говорит Центило.