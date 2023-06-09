Согласно информации, представленной Госстатом Украины, инфляция в годовом выражении снизилась. В мае она составила 15,3%, в сравнении с 17,9% в апреле, сообщает пресс-служба Госстата.

По данным ведомства, на потребительском рынке в мае произошло повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,9%. Особенно заметно увеличились цены на фрукты (на 8,7%) и овощи (на 5,6%).

Цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу, продукты из рыбы, сыры, масло также повысились на уровне от 1,7% до 0,2%.

В то же время стоимость яиц снизилась на 22,7%, а продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия и молоко подешевели на 3,2-0,2%.

Как писала "Страна", ранее в декабре цены на продукты выросли на треть в сравнении с прошлогодними.

В сентябре 2022 года цены на яйца и мясо подорожали, а овощи подешевели овощи.

Тем временем война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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