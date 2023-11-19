Словакия выступила против санкций в отношении ядерного сектора РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает RTVS.

"Красная линия для нас состоит в том, что санкции не должны включать ядерное топливо, потому что атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы иметь возможность работать на альтернативном топливе", - сказал Бланар.

По его словам, ЕС прислушался к позиции Словакии по этому вопросу, обсуждая 12-й пакет санкций.

Также министр отметил, что Россию не остановила санкционная политика, а ограничения больше повлияли на европейский бизнес - в том числе на словацкий.

Бланар добавил, что его партия Smer поддерживает финансовую помощь Украине, но при определенных условиях. Финансовая поддержка Украины должна быть направлена ​​на то, на что она предназначена, и деньги не должны "исчезать".

Напомним, 17 ноября Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций Евросоюза против России. Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что они заблокируют 12-й пакет санкций, если они коснутся энергетики.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия представили государствам - членам Евросоюза предложение по поводу двенадцатого пакета санкций против России.