Украине не удастся победить Россию на поле боя. Запад и Евросоюз допустили "стратегическую ошибку", решив помогать Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления, запись которого опубликовал в соцсети X официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, решение Евросоюза поддержать Украину в начале войны с РФ было "стратегически ошибочным".

"Наша стратегия заключалась в том, что украинцы будут бороться и победят на поле боя, а россияне проиграют. И их поражение приведет к смене руководства в Москве. Теперь уже понятно, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Политических изменений в Москве тоже ждать не приходится. Надо смотреть на реальность", - заявил премьер Венгрии.

В то же время Орбан считает, что в 2014 году Запад принял "стратегически верное" решение, когда добился заключения Минских соглашений, а оккупацию Крыма премьер Венгрии назвал "крымским кризисом".

❗️@PM_ViktorOrban: Where we are now, it's obvious that the Ukrainians will not win on the frontline. There is no solution on the battleground. Russians will not lose. There will be no political change in Moscow. This is the reality. pic.twitter.com/d3bMes1KLX