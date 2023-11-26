Виктор Орбан. Скриншот видео

Украине не удастся победить Россию на поле боя. Запад и Евросоюз допустили "стратегическую ошибку", решив помогать Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления, запись которого опубликовал в соцсети X официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, решение Евросоюза поддержать Украину в начале войны с РФ было "стратегически ошибочным".

"Наша стратегия заключалась в том, что украинцы будут бороться и победят на поле боя, а россияне проиграют. И их поражение приведет к смене руководства в Москве. Теперь уже понятно, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Политических изменений в Москве тоже ждать не приходится. Надо смотреть на реальность", - заявил премьер Венгрии.

В то же время Орбан считает, что в 2014 году Запад принял "стратегически верное" решение, когда добился заключения Минских соглашений, а оккупацию Крыма премьер Венгрии назвал "крымским кризисом".

Напомним, ранее Виктор Орбан говорил, что победа Украины над РФ невозможна из-за разницы мобилизационного резерва.

А на днях премьер Венгрии пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры Европейского союза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

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