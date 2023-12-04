США оценивают положение Киева как тяжелое с учетом, что деньги на поддержку закончатся "очень скоро". Израсходовано уже 97% помощи.

Такое заявление сделал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, администрация Соединенных Штатов использует сейчас остатки утвержденной ранее Конгрессом финансовой помощи Украине.

"Что касается дополнительных ассигнований, то да, мы крайне обеспокоены тем, что объем финансирования исчерпан. Сейчас мы полагаемся на остатки средств, из которых использовано уже 97%", - отметил он.

"Именно поэтому госсекретарь присоединяется к президенту и другим представителям администрации, призывающим Конгресс действовать как можно быстрее", - добавил Миллер.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования связан с обстановкой в зоне боевых действий.

"Что касается происходящего на поле боя, то ситуация сложная", - отметил официальный представитель Госдепа, утверждая, что ВСУ "добиваются прогресса".

Ранее бюджетное управление Белого дома обратилось к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи Украине.

Между тем Washington Post опубликовала статью, почему наступление Украины закончилось неудачей.