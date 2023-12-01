ЕС рассматривает "ядерный вариант", чтобы обойти блокирование Венгрией помощи Украине.

Об этом пишет газета Politico.

Как сообщает издание, от премьера Венгрии Виктора Орбана ожидают очередной политический кризис на саммите ЕС в декабре, где Будапешт, скорее всего, заблокирует выделение Украине помощи в 50 млрд евро.

В ответ Брюссель рассматривает применение статьи 7 ЕС, которую называют "ядерный вариант". Он предполагает приостановку права голоса, если страна рискует нарушить основные ценности блока.

Впрочем, есть и опасения против этого варианта, поскольку он может привести к падению европейских настроений в самой Венгрии и в конце концов выходу страны из блока, пишет издание.

Напомним, на днях премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры Евросоюза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Также Орбан предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре, поскольку "согласия между странами все равно не будет".