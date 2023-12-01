"Ядерный вариант". Евросоюз хочет обойти блокировку Венгрией помощи Украине - Politico
ЕС рассматривает "ядерный вариант", чтобы обойти блокирование Венгрией помощи Украине.
Об этом пишет газета Politico.
Как сообщает издание, от премьера Венгрии Виктора Орбана ожидают очередной политический кризис на саммите ЕС в декабре, где Будапешт, скорее всего, заблокирует выделение Украине помощи в 50 млрд евро.
В ответ Брюссель рассматривает применение статьи 7 ЕС, которую называют "ядерный вариант". Он предполагает приостановку права голоса, если страна рискует нарушить основные ценности блока.
Впрочем, есть и опасения против этого варианта, поскольку он может привести к падению европейских настроений в самой Венгрии и в конце концов выходу страны из блока, пишет издание.
Напомним, на днях премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также будущее вступление страны в ЕС, если лидеры Евросоюза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
Также Орбан предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре, поскольку "согласия между странами все равно не будет".