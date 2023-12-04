Бюджетное управление Белого дома обратилось к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить согласование помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В письме к Джонсону говорится, что без действий Конгресса у Штатов "к концу года иссякнут ресурсы для приобретения оружия и оборудования для Украины, а также их передачи со складов".

Перерыв в потоке средств для Киева, как пишет бюджетное управление Белого дома, "повышает вероятность российских военных побед", а пакеты помощи уже стали меньше, их доставка ограничена.

Пентагон к середине ноября использовал 97% ранее согласованных ассигнований для Украины, а Госдеп полностью израсходовал средства. Управление требует согласовать новую помощь, не дожидаясь конца года.

Джонсон со своей стороны заявил, что не нашел в обращении самого главного: ответа на озабоченности республиканцев отсутствием стратегии по Украине. По его словам, Белый дом не озвучил мыслей о путях разрешения конфликта и "плана по адекватному контролю за выделенной американскими налогоплательщиками помощью". Рассматривать запрос о средствах для Киева республиканцы станут только вместе с ассигнованиями на охрану границы с Мексикой, заявил Джонсон.

"Республиканцы в Палате решили, что любой дополнительный пакет в сфере национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы верим, что по двум вопросам можно найти согласие, если демократы в Сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры", - заявил спикер.

Напомним, сегодня в Белом доме сообщили, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

Ранее газета The Washington Post писала, что в Конгрессе США желание финансировать Украину достигло нового минимума.