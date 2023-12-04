У США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

Об этом конгрессменам заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг, передает Financial Times.

"Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент. У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России", — написала она в письме лидерам обеих партий.

Деньги нужны как на поставки оружия, так и для поддержки экономики.

"Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, точка. Путин это хорошо понимает, поэтому Россия сделала разрушение экономики Украины центральным элементом своей стратегии — что вы можете видеть в ее атаках на экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру Украины", — пишет Янг.

В конце она отмечает, что выделение денег Украине принесет пользу и экономике США.

Ранее мы писали о том, что до конца месяца США будет сложно предоставить помощь Украине без решения Конгресса.

А также, что Конгресс США одобрит дополнительную военную помощь Украине к Рождеству.