Германия предоставила Украине новую военную помощь. Что войдет в поставку
Германия предоставила Украине новый пакет помощи, в который вошли боеприпасы и техника.
Информация об этом появилась на сайте правительства ФРГ.
В военную помощь Германии для Украины вошли:
- 3 840 артиллерийских снарядов;
- 15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 000 патронов;
- восемь грузовиков Zetros, три других транспортных средства, а также четыре тягача и полуприцепа;
- пять систем обнаружения дронов;
- две машины по охране границы;
- 25 лазерных дальномеров;
- 250 комплектов инструментов;
- одна мобильная антенно-мачтовая система.
Ранее посол ФРГ Мартин Егер сообщил, что зимой в Украине будет развернута еще одна система ПВО Patriot из Германии.
Также Германия передаст Украине еще четыре установки ПВО IRIS-T, но три из них поступят только в 2025 году, а одна - в конце 2024 года.
Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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