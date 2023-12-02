Германия предоставила Украине новый пакет помощи, в который вошли боеприпасы и техника.

Информация об этом появилась на сайте правительства ФРГ.

В военную помощь Германии для Украины вошли:

3 840 артиллерийских снарядов;

15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 000 патронов;

восемь грузовиков Zetros, три других транспортных средства, а также четыре тягача и полуприцепа;

пять систем обнаружения дронов;

две машины по охране границы;

25 лазерных дальномеров;

250 комплектов инструментов;

одна мобильная антенно-мачтовая система.

Ранее посол ФРГ Мартин Егер сообщил, что зимой в Украине будет развернута еще одна система ПВО Patriot из Германии.

Также Германия передаст Украине еще четыре установки ПВО IRIS-T, но три из них поступят только в 2025 году, а одна - в конце 2024 года.

Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".

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