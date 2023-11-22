Германия передала Украине новую военную помощь, а Болгария одобрила поставку 100 старых бронемашин
Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине.
В Минобороны Украины сообщили, что в него вошли:
- 20 БМП Marder вместе с боекомплектом;
- 1 танк для разминирования Winsent-1;
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
- 2380 снарядов 155 мм калибра;
- 2428 криптофонов;
- 2 тягача 8x8 HX81;
- 2 полуприцепа;
- 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 2 кареты скорой помощи.
Напомним, 21 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро.
Также сегодня, 22 ноября, парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине 100 бронетранспортеров советского производства. Об этом сообщает The Sofia Globe.
За проголосовали 152 депутата, против - 57, воздержавшихся не было.
Соглашение между министерствами обороны Украины и Болгарии последовало после одобрения болгарским парламентом в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.
Напомним, правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров еще в августе.
Ранее мы писали, что в сентябре парламент Болгарии поддержал поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 в Украину.
Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.