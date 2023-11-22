Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине.

В Минобороны Украины сообщили, что в него вошли:

20 БМП Marder вместе с боекомплектом;

1 танк для разминирования Winsent-1;

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

2380 снарядов 155 мм калибра;

2428 криптофонов;

2 тягача 8x8 HX81;

2 полуприцепа;

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

2 кареты скорой помощи.

Напомним, 21 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро.

Также сегодня, 22 ноября, парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине 100 бронетранспортеров советского производства. Об этом сообщает The Sofia Globe.

За проголосовали 152 депутата, против - 57, воздержавшихся не было.

Соглашение между министерствами обороны Украины и Болгарии последовало после одобрения болгарским парламентом в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Напомним, правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров еще в августе.

Ранее мы писали, что в сентябре парламент Болгарии поддержал поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 в Украину.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.