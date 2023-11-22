БМП Marder. Фото: wikimedia

Германия обновила список военной помощи, которую поставила Украине.

В Минобороны Украины сообщили, что в него вошли:

  • 20 БМП Marder вместе с боекомплектом;
  • 1 танк для разминирования Winsent-1;
  • 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядов 155 мм калибра;
  • 2428 криптофонов;
  • 2 тягача 8x8 HX81;
  • 2 полуприцепа;
  • 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 2 кареты скорой помощи. 

Напомним, 21 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро.

Также сегодня, 22 ноября, парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине 100 бронетранспортеров советского производства. Об этом сообщает The Sofia Globe.

За проголосовали 152 депутата, против - 57, воздержавшихся не было.

Соглашение между министерствами обороны Украины и Болгарии последовало после одобрения болгарским парламентом в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Напомним, правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров еще в августе.

Ранее мы писали, что в сентябре парламент Болгарии поддержал поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 в Украину.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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