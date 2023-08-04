Власти Болгарии одобрили передачу Украине около сотни бронетранспортеров
Правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров.
Об этом сообщает болгарское издание "24 Часа".
Речь идет об одобрении проекта соглашения между МВД и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники.
Теперь министр внутренних дел Калин Стоянов должен провести переговоры и подписать соглашение.
Точное количество бронированных машин в издании не сообщается.
Напомним, предоставление бронетехники, которая не используется МВД, было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.
Парламент Болгарии одобрил поставку Украине около 100 бронетранспортеров советского образца. Решение о дополнительной военной помощи Украине поддержали 142 депутата.
Как писала "Страна", в июле Болгария уже официально объявляла о передаче Украине тяжёлой военной техники. Кроме того, Болгария подключилась к европейской программе закупки снарядов для Украины. До этого момента помощь Украине тоже имела место, но не афишировалась.
Ранее мы сообщали, что, по данным СМИ, США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине 155-мм боеприпасов.