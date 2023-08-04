Правительство Болгарии одобрило поставку Украине почти сотни бронетранспортеров.

Об этом сообщает болгарское издание "24 Часа".

Речь идет об одобрении проекта соглашения между МВД и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники.

Теперь министр внутренних дел Калин Стоянов должен провести переговоры и подписать соглашение.

Точное количество бронированных машин в издании не сообщается.

Напомним, предоставление бронетехники, которая не используется МВД, было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

Парламент Болгарии одобрил поставку Украине около 100 бронетранспортеров советского образца. Решение о дополнительной военной помощи Украине поддержали 142 депутата.

Как писала "Страна", в июле Болгария уже официально объявляла о передаче Украине тяжёлой военной техники. Кроме того, Болгария подключилась к европейской программе закупки снарядов для Украины. До этого момента помощь Украине тоже имела место, но не афишировалась.

Ранее мы сообщали, что, по данным СМИ, США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине 155-мм боеприпасов.