Американская газета The Washington Post опубликовала большой материал о том, почему летнее наступление Украины не принесло ожидаемого результата.

По данным издания, украинские, американские и британские военные при подготовке наступления использовали фигурки с настольными картами и компьютерные "военные игры".

"Но Вашингтон просчитался, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно без того, чтобы сделать ВВС Киева неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - пишет издание.

Американцы и украинцы временами резко расходились во мнениях по поводу стратегии и тактики. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать РФ продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы без дополнительного вооружения и подготовки.

Военные США были уверены, что механизированная лобовая атака на российские позиции была осуществима с доступными Украине силами.

Моделирование показало, что ВСУ смогут в лучшем случае достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней. Разведка США была скептичнее и давала 50% шанса на успех.

США выступали за целенаправленное наступление вдоль южного направления с концентрацией на нем главных сил, руководство Украины же хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута.

Украина боялась больших потерь при решительном наступлении в одном месте, США считали, что без этого со временем потери окажутся все равно больше из-за распыления сил по разным направлениям.

15 июня, через две недели после начала наступления, министр обороны США Ллойд Остин спрашивал украинского коллегу Алексея Резникова, почему ВСУ не используют западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабное механизированное нападение, скрытое дымовой завесой.

Резников ответил, что эти решения принимали украинские военные командиры, но отметил, что бронетехнику Украины уничтожают российские вертолеты, беспилотники и артиллерия при каждой попытке продвижения, и без поддержки с воздуха единственным вариантом остается пешее наступление.

Издание также пишет, что 70% военных 47-й бригады (наступала на Работино) вступили в бой, не имея боевого опыта. Плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы "впервые переживали шок от боя" и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в бой.

По данным издания, 47-я бригада 7 июня должна была начать контрнаступление, чтобы за первые 24 часа продвинуться более чем на 14 км до села Работино, чтобы в дальнейшем освободить Мелитополь. Однако "все пошло не по плану", пишет The Washington Post.

На четвертый день, увидев сгоревшую западную технику, главком ВСУ Валерий Залужный приказал войскам приостановить атаку.

Вместо того чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированным ударом при поддержке артиллерии, как советовали его американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек.

Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с Залужным в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности из-за разного видения решений на поле боя.

Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Военные США пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, украинские официальные лица заявили, что американцы не понимают, как дроны и другие технологии изменили поле боя.

The Washington Post также публикует подробности разговора главкома Залужного с министром обороны США прошлой осенью. Залужный, по данным издания, просил для грядущего наступления Украины тысячу единиц бронетехники. Также он заявил, что Украине понадобятся девять новых бригад, обученных в Германии и готовых к бою.

"Это почти невозможно", - сказал Остин коллегам, передает источник издания.

Как пишет издание, "неубедительные и обескураживающие первые месяцы наступательной кампании ставят перед западными союзниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем, поскольку Зеленский по-прежнему призывает сражаться до тех пор, пока Украина не выйдет на границы 1991 года".

"Это займет годы и много крови. Готова ли Украина на это? Каковы последствия для населения? Экономические последствия? Последствия для поддержки Запада?" - сказал представитель британской службы безопасности.

"Год подходит к концу. И сейчас президент России Владимир Путин более чем когда-либо уверен в том, что он сможет переждать непостоянный Запад и полностью поглотить украинскую территорию, уже захваченную его войсками", - пишет издание.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не добилась желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления.

А бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что США никогда не отправили бы своих солдат в наступление, подобное тому, в которое пошли ВСУ летом, не имея превосходства в авиации.