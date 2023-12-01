Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не добилась желаемых результатов в ходе летнего контрнаступления.

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", — сказал Зеленский.

И добавил, что рад, что ВСУ не отступают, воюя со "второй армией мира".

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться", - заявил президент.

По его словам, "ограничения в размерах" ВСУ не позволяют провести быстрое наступление.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны капитулировать. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что война Израиля уже сократила поставки помощи Украине.

"Только слепой этого не видит. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", - сказал он.

А потому в приоритете Украины сейчас - производство собственного оружия. На что Зеленский хочет получить западные кредиты и контракты.

"Это выход. Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Какие бы усилия и время это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро", — вспомнил президент свой разговор с чиновниками в США.

Он считает, что "ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина".

Касательно слухов, что его начинают склонять к переговорам с РФ, президент ответил: "Я пока этого не чувствую. Некоторые голоса всегда слышны".

При этом, по его словам, война в Украине перешла в новую фазу.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новый этап войны", — заявил президент, упомянув недавний массовый налет "Шахидов", в том числе на энергетику.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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