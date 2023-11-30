В четверг, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил в Харькове подземные школьные классы на станции метро "Университет".

Видео визита Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

Вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым и главой Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым президент Украины посетил классы во время уроков математики, английского языка и музыки и пообщался с учителями и школьниками. Ученики рассказали Зеленскому о любимых школьных предметах и своих увлечениях.

Кроме того, президент Украины отметил наградами и почетными званиями педагогов Харьковщины. Зеленский наградил педагогов орденами княгини Ольги ІІІ степени, а также присвоил почетные звания "Заслуженный работник образования Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Напомним, на днях сообщалось, что в метро Харькова закончились места для новых школьных классов. Как заявил мэр города Игорь Терехов, родители хотят, чтобы их дети обучались в режиме оффлайн, а не онлайн.

В октябре Терехов говорил, что в Харькове построят первую в Украине подземную школу. По словам мэра, школа "будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям" и "позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз".