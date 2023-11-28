В метро Харькова закончились места для новых школьных классов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"Количество школьников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое. Есть уже 1860 учеников (с понедельника - плюс четыре новых класса) - и возможности подземки, к сожалению, постепенно исчерпываются", - написал он.

Также тему метрошколы градоначальник затронул в эфире телемарафона.

Терехов сказал, что родители хотят, чтобы их дети обучались в режиме офлайн, а не онлайн.

"Мы понимаем, что сегодня нет таких, знаете ли, возможностей у нас больше создавать такие классы в метро. И потому мы сегодня уже строим подземную школу", – заявил мэр в эфире нацмарафона.

Летом мы подробно рассказывали, как харьковский метрополитен готовят к новому учебному году.

Мы также сообщали, что о планах построить в Харькове первую подземную школу Терехов впервые сказал в октябре.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.