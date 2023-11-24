Справку для зачисления ребёнка в учебное заведение или детское учреждение оздоровления и отдыха теперь можно получить у семейного врача.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте.

Напомним, раньше для этого необходимо было по направлениям посещать нескольких специалистов, после изучения выводов которых педиатр или семейный врач оформляли справку о состоянии здоровья ребёнка по форме №086-1/о, в которой указываются заключение о состоянии здоровья ребёнка и допустимая для него нагрузка при занятиях физкультурой. Направления к профильным специалистам на лабораторные и другие исследования предоставляли участковые педиатры или семейные врачи.

Теперь для получения медицинского заключения достаточно будет посетить только семейного врача.

Во время осмотра для справки будут проводить следующие действия:

сбор устной информации о состоянии ребёнка;

измерение роста и массы тела;

исследование остроты зрения и слуха;

проверка осанки;

обследование стоп;

проверка наличия признаков острых болезней и хронических состояний.

При необходимости семейный врач также может направить ребёнка на вакцинацию.

На основе проведенных обследований семейный врач формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), режиму питания ребенка и т.д.

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