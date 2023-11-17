Дело о смерти жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили разваливается в суде. 35-летняя Анастасия Островская скончалась в 2020 году после серии неудачных операций в клинике "Борис", которая ранее принадлежала нынешнему главе профильного комитета Верховной Рады Михаилу Радуцкому, а затем была им продана сети "Добробут".

Как рассказал "Стране" Квиташвили, он рассчитывал, что 8 ноября в этом деле будет поставлена точка и суд огласит приговор двум врачам, которым вменяют ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что в итоге привело к смерти пациентки.

Но судебное заседание так и не состоялось из-за неявки одного из подозреваемых, который, как оказалось, ушел на больничный. А буквально на следующий день истекли сроки давности. Согласно статье 140 части 1 Уголовного кодекса, срок исковой давности по "делу врачей" составляет три года, а иск был подан 8 ноября 2020 года. То есть дело могут попросту закрыть по сроку давности.

"Сторона ответчиков постоянно затягивала дело. Сначала несколько раз на заседания суда не являлась адвокат подозреваемых: то уходила в длительный отпуск, то вдруг что-то случалось с машиной и она не могла добраться до здания суда. И это в Киеве, как будто здесь нет общественного транспорта или такси! Затем один из подозреваемых уехал в командировку в одну из воинских частей, хотя мой адвокат связывалась с его нынешним работодателем (да, представьте, он продолжает работать врачом) и выяснилось, что это первая его командировка подобного рода и случилась она, по странному совпадению, именно под финал судебных разбирательств. Не успел он вернуться, как на странный больничный ушел второй подозреваемый. Якобы ему лапароскопически удалили аппендицит в одной из киевских клиник. Как нам удалось выяснить, в этой клинике работает родной брат "командированного" доктора. При этом, хотя лапароскопическое вмешательство считается щадящим и обычно больничный после него очень непродолжительный, в нашем случае человек ушел на больничный с 6 по 11 ноября, а потом мы узнали, что ему продлили листок временной нетрудоспособности до 16 ноября", - возмущается Квиташвили.

Он говорит, что несмотря на привлечение им лучших юристов так и не смог отстоять свои интересы в суде.

"Что тогда говорить о большинстве украинцев, которые ограничены в финансовых возможностях!.. Действующие в Украине ограничения по исковым срокам в три года для медицинских разбирательств очень короткие. Это очень сложная тема, нужно проводить массу экспертиз, опрашивать свидетелей и экспертов, собирать доказательную базу, что занимает много времени. Если на это накладывается еще и затягивание дела со стороны обвиняемых (а они, понятно, в этом заинтересованы), то у них есть все шансы выйти сухими из воды. И не только не понести никакого наказания, но и сохранить лицензию врача и даже продолжить лечить людей, если это можно так назвать. То есть сколько еще пациентов может пострадать - вопрос открытый", - отметил Квиташвили.

Квиташвили сказал, что намерен начать кампанию, чтобы привлечь внимание общественности и властей к этой проблеме.

"По крайней мере, по случаям, которые привели к тяжким последствиям - инвалидизации или смерти пациента - сроки должны быть продлены или как минимум должны учитывать время проволочек, которые не позволяли суду работать в нормальном режиме. Это не уколы ботокса, это смерть человека, трагедия для родных, а врачи, допустившие такой исход, и дальше будут работать по специальности", — говорит Квиташвили.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цимановская, которая ведет это дело, подтвердила "Стране", что судебные разбирательства "шли нормальным темпом, но в последние два месяца вдруг начались "загадочные события" - череда странных совпадений и случайностей, которые позволяли адвокату и подсудимым поочередно не являться на заседания суда и в итоге их срывать. Причем юристы проводили свои мини-расследования, проверяя аргументы ответчиков, почему те не являлись на заседания и в результате возникало еще больше вопросов. Поэтому появились подозрения в намеренном затягивании сроков.

"По случаю с больничным готовится заявление в полицию. Мы также оставляем за собой право подачи иска о компенсации морального и материального ущерба. По основному делу назначено судебное заседание на декабрь этого года, после чего станут понятны его перспективы", - сказала нам Цимановская.