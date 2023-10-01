В Харькове построят первую в Украине подземную школу.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По словам городского главы, школа "будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям" и "позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз".

Напомним, 1 сентября в метро Харькова провели первый звонок для первоклашек.

Перед этим городские власти оборудовали в метро классные комнаты, отремонтировали туалеты. С 4 сентября в метро начались занятия для младшей школы. Сообщалось, что каждому району отвели станцию метро, где "базовая школа" будет проводить уроки в понедельник, среду и пятницу для детей младших классов. В департаменте образования горсовета заявили, что кроме учителей, в метро будут тьюторы, которые помогут детям добираться до классов и ходить в туалет на незнакомой территории метрополитена, а мэр города обещал бесплатное питание для учеников и подвоз школьников к месту учебы.

Ранее мы писали о том, что в Харькове находятся около 40% школьников от довоенного числа. Больше трети учеников - за границей.