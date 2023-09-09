В Украине 1 сентября начался новый учебный год 2023-2024. В этот день в школы по всей стране вернулись миллионы учеников, которые впервые за два года смогут учиться в очном формате.

В связи с продолжающейся войной в стране, Министерство образования и науки Украины приняло ряд мер по обеспечению безопасности школьников. В частности, в каждой школе должно быть оборудовано безопасное укрытие, в котором ученики смогут укрыться в случае угрозы обстрела.

Учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года.

В течение года будут предусмотрены четыре каникулы:

осенние (с 23 по 29 октября),

зимние (с 23 декабря по 7 января),

весенние (с 25 по 31 марта),

летние (с 29 июня по 31 августа).

Для первоклассников Киева запланированы дополнительные недельные каникулы, которые продлится с 19 по 25 февраля2024 года.

Что касается украинских учеников, которые учатся дистанционно за рубежом, с 1 сентября им будет необходимо пройти только обязательный 6-8-часовой блок по украинскому языку, литературе, истории Украины и географии, в зависимости от класса. Другие базовые предметы ученики будут изучать в местных школах, а их оценки будут переданы в украинское учебное заведение.

Как отмечают эксперты, новый учебный год станет для украинских школьников непростым испытанием. Им предстоит не только освоить новые знания, но и справиться с психологическими последствиями войны. Однако, несмотря на все трудности, возвращение в школу станет важным шагом на пути к восстановлению нормальной жизни в Украине.