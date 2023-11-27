Со вторника, 28 ноября, почти все школы Киева будут работать в привычном формате.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Учитывая информацию Укргидрометцентра об улучшении погодных условий, во вторник, 28 ноября, школы будут работать в привычном формате", - сказал замглавы КГГА.

Он уточнил, что 20 учебных заведений города все-таки выбрали дистанционную форму обучения.

Известно, что в Киеве функционируют 419 учреждений общего среднего образования коммунальной формы собственности, в которых обучается более 296 тысяч учащихся.

Напомним, в Киевской области из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий приняли решение о переводе школ на дистанционный режим с понедельника, 27 ноября.

Синоптики сообщали, что на Киев надвигается метель.

Перед этим аналогичное решение из-за сильных снегопадов приняли в Одессе.

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